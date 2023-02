Von der Leyen | presto centro all' Aia per perseguire crimini

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha annunciato la creazione di uninternazionale per il perseguimento deiin Ucraina con sede all'Aia nel corso del suo ...

La presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen, ha annunciato la creazione di un centro internazionale per il perseguimento dei crimini in Ucraina con sede all'Aia nel corso del suo punto stampa con Volodymyr Zelensky. La misura è ...La Russia perde 160 milioni di euro al giorno a causa del tetto al prezzo del petrolio: lo ha detto oggi a Kiev la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen. .

Cosi' Ursula von der Leyen da Kiev, dove si trova insieme ad altri 15 commissari europei per una riunione col governo ucraino. "Introdurremo con i nostri partner del G7 un price cap aggiuntivo sui ..."