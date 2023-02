Von der Leyen oggi a Kiev | ' Dalla Ue sostegno incondizionato e nuove sanzioni a Mosca'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von derè arrivata a, insieme al collegio dei commissari, per incontrare il governo ucraino. Lo comunica il portavoce capo, Eric Mamer, via ...

15.52 Zelensky a Ue: "Più sanzioni a Russia" Il presidente ucraino Zelensky, in una conferenza stampa congiunta a Kiev con la presidente della Commissione EuropeaLeyen, fa appello all'Unione Europea affinché adotti "più rapidamente" nuove sanzioni contro la Russia. "Tanto più velocemente e qualitativamente questo compito (di fornire nuove armi all'...2023 - 02 - 02 14:24:43Leyen: "Putin rischia il futuro della Russia" L'Europa 'è stata dalla parte dell'Ucraina fin dal primo giorno. Sappiamo che il futuro del continente si scrive qui. ...

Von der Leyen, Putin in Ucraina mette a rischio futuro Russia Agenzia ANSA

Ucraina, von der Leyen: 'Mosca perde 160 milioni di euro al giorno con il price cap' Repubblica TV

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: sostegno Ue è molto importante. Putin: fiducia nella vittoria - Finlandia e Svezia impegnate a entrare insieme nella Nato, malgrado l'opposizione turca all'adesione di Stoccolma - Finlandia e Svezia impegnate a entrare insieme RaiNews

Ursula von der Leyen a Kiev: la presidente della Commissione europea viene accolta da Zelensky Repubblica TV

Diretta Ucraina: vertice con l'Ue a Kiev. Von der Leyen: nuove sanzioni in arrivo - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la maggioranza dei membri dell'esecutivo comunitario, sono arrivati a Kiev per "dimostrare che l'Ue sostiene l'Ucraina più fermamente ..."Siamo qui tutti insieme per dimostrare che il nostro sostegno all'Ucraina è più forte che mai e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno e la nostra cooperazione". Così in un… Leggi ...