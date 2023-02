Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | Giulio Ciccone piazza la stoccata vincente sull’Alto de Pinos!

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In archivio la seconda tappa dellaa la, corsa che come d’abitudine, presenta tanta salita e pochissima pianura in quasi ogni frazione. Oggi, nel primo dei due arrivi in salita previsti dal programma della corsa iberica, il successo è stato acciuffato da, in grado di battere tutti i rivali più accreditati, centrando la terza vittoria italiana di questo inizio di stagione. Quattro gli atleti in fuga nella prima parte di una tappa che prevedeva ben sette GPM, di cui i primi quattro racchiusi in soli 60 km. Due italiani, Alessandro de Marchi e Samuele Zoccarato, insieme allo spagnolo Javier Romo, l’etiope Mulu Kinfe Hailemichael ed il canadese Benjamin Perry. Vincendo quattro dei primi sei GPM, Zoccarato è riuscito ad accumulare i punti per ...