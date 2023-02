Video | Nainggolan | ' ' De Rossi? È un po' ingrassato' '

Le parole del belga Radja, presentato oggi come nuovo giocatore della Spal, allenata dall'ex compagno alla Roma, Daniele De Rossi. Guarda ...Radjaè un nuovo giocatore della Spal. Il club ferrarese ne ha dato annuncio pubblicando su Twitter unmolto particolare, ovvero di una partita al gioco 'Fruit Ninja' in onore del ...

Le parole del centrocampista belga nella conferenza stampa di presentazione: "Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL. Mai avrei pensato di trovarmi qui"