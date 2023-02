Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO L’A1NAPOLI DOVE SI è VERIFICATO IN INCIDEBNTE CON CODE TRA IL NODO A1 A24 E LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI CON IL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E NOMENTANA CODE ANCHE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGEZIALE EST A TOGLIATTI CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE LA LINEA ...