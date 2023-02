Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE I CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E NOMENTANA CODE ANCHE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA INCIDENTE ANCHE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALAMO CODE IN USCITA DA TOR CERVARA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE LA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-E’ ANCORA RALLENTATA IN PROSSIMITA’ DI AREZZO A CAUSA DI UN INCONVIENTENTE TECNICO. LA RIATTIVAZIONE E’ PREVISTA PER LE ORE 5 DI DOMANI 3 FEBBRAIO INFINE ...