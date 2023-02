Via libera al ddl sull' autonomia Salvini esulta | Meloni | Governo coerente

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Uno scroscio di applausi ha accompagnato questo pomeriggio l'approvazione del disegno di leggedifferenziata, la misura-simbolo della Lega e soprattutto del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. Proprio quest'ultimo non nasconde il suo entusiasmo: "È un giorno storico!", ha affermato poco dopo la ratifica. Per motivarlo, ricorre a una metafora: "L'Italia è un treno che può correre se ci sono regioni che fanno da traino e altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione". Per Giorgia, “questo provvedimento dimostra ancora una volta che ilmanterrà gli impegni presi”. La presidente del Consiglio fa levaa “coerenza”, lasciando intendere che la ratifica di oggi rappresenti soltanto il primo passo di un più ampio progetto di riforme. ...