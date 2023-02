Via Barbara D' Urso | e dentro Clamorose voci di corridoio a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Clamoroso cambio al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione: viaD'… Enrico Papi. La rivelazione è apparsa sul sito Davidemaggio.it, che ha stravolto le previsioni di Maurizio Costanzo, il quale aveva assicurato lo scorso anno che la trasmissione sarebbe stata sempre guidata dalla regina dei salotti pomeridiani. Gli ascolti non eccellenti della passata edizione, però, sono andati a danno della sua riconferma e non solo, perché Pier Silvio Berlusconi aveva anche invocato una pausa del programma, per consentirgli una riorganizzazione. A quanto pare, quindi, la quarta edizione del programma ci sarà ed Enrico Papi, quindi, dovrebbe far ritorno alla casa madre dopo l'esperienza a TV8. Per lui progetti importanti, non solo La Pupa e il Secchione infatti, bensì anche la ...