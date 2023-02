Ventunesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

Ladi Serie A inizia di sabato con, alle 15.00, Cremonese - Lecce e prosegue alle 18.00 con Roma - Empoli . Il sabato sera vede il Sassuolo , dopo la vittoria per 5 a 2 contro il ...Dopo la tre giorni di Coppa Italia, che si concluderà oggi, si tornerà in campo per ladel campionato di Serie AQuesta sera, con l'ultimo quarto di finale tra la Juventus e Lazio, si chiuderà la tre giorni dedicata alla Coppa Italia che ha decretato le prime tre ...

Serie A 2022/2023, arbitri ventunesima giornata: il derby Inter-Milan ... SPORTFACE.IT

Serie A, le designazioni della ventunesima giornata di campionato L'Interista

Serie A, le designazioni arbitrali della ventunesima giornata Calcio News 24

Serie A, 21^ giornata: orari, arbitri e squalificati Sky Sport

Probabili formazioni Torino-Udinese, ventunesima giornata Serie A ... SPORTFACE.IT

Con il fischietto di Molfetta ci saranno Costanzo e Passeri, al VAR c’è Banti Sarà Giovanni Ayroldi l’arbitro di Verona–Lazio, gara in programma lunedì al Bentegodi e valida per la ventunesima giornat ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...