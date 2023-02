Ventitreesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 3 e domenica 5 febbraio: GLI ARBITRI DESIGNATI BENEVENTO-VENEZIA: sabato 04/02 h. 14.00 Arbitro:

Apre il Cagliari di Ranieri al Braglia di domani, domenica due posticipi che profumano di A con Reggina e Genoa in ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Stella Rossa , sfida valida comedell' Eurolega 2022/2023 di basket . La formazione allenata da coach Messina è tornata alla vittoria nell'ultimo turno battendo il Baskonia, interrompendo la striscia di cinque ...

Serie B, ventitreesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming Today.it

SERIE BKT - Designazioni 23ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

EuroLeague Fantasy Challenge, Consigli Centri Giornata 23 Dunkest

Eccellenza: risultati e marcatori della ventitreesima giornata ... Sport Abruzzo

Serie B, gli arbitri della ventitreesima giornata: Palermo-Reggina a Minelli TuttoReggina.com

La sfida, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, è in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Palermo che vuole proseguire l'ottima scia di ...Ventitreesima giornata di stagione regolare per l'Olimpia Milano, che ospita la Stella Rossa Belgrado, arrivata direttamente da Bologna dove ha giocato martedì. La palla a due ...