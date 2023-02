Venezia | il ds Antonelli | “Rosa più forte | inizia un nuovo campionato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl “debutterà sabato al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. La formazione lagunare è stata tra le compagini più attive nell’ultimo mercato, portando a compimento qualcosa come 29 operazioni. Un via vai di calciatori spiegato in conferenza stampa da Filippo, direttore sportivo della compagine lagunare. Organico – Sono state fatte tante operazioni, da 26 giocatori di movimento più tre portieri, siamo passati a 22 giocatori di movimento più quattro portieri. Abbiamo fatto 29 operazioni in entrata e in uscita, altre sono programmate nei prossimi giorni solo in uscita. Mercato – Avevamo preparato un piano A e uno B e abbiamo scelto il secondo perché siamo ultimi con solo 20 punti in 21 partite, meno di uno a gara. Sono molto contento dell’operato di Vanoli e abbiamo spinto per cambiare, ...