Infine, chiude il pacchetto Cassandro, direttamente daper riempire il pacchetto ... promettente giovane scuola Juventus, Crnigoj direttamente dale Troost - Ekong, dopo tanti anni ......00 Bari - Perugia 0 - 2 14:00 Brescia - Como 0 - 1 14:00 Cosenza - Parma 1 - 0 14:00 Südtirol - Reggina 2 - 1 14:00 Ternana - Modena 2 - 1 14:001 - 1 16:15 Genoa - Pisa 0 - 0 ...

Il Venezia pareggia 1-1 con il Cittadella e incassa la contestazione dei tifosi Corriere

Sfida salvezza senza un vincitore: Venezia - Cittadella 1-1 TG Biancoscudato

Convocati per Venezia AS Cittadella 1973

Venezia-Cittadella, i convocati di Gorini: sette indisponibili. Torna Ciriello TUTTO mercato WEB

Venezia-Cittadella 1-1, il tabellino | Altri campionati Italia ... Calciomercato.com

Un addio amaro per Soufiane Bidaoui. Nella giornata di ieri l’attaccante marocchino, autentico protagonista con l’Ascoli della salvezza di due anni fa e del piazzamento playoff dell’ultima stagione, h ...BELLUNO La società Dolomiti Bellunesi e il Cittadella hanno deciso di sospendere i giocatori, condannati a sei anni di carcere, insieme a tre ex compagni di squadra, per violenza sessuale aggravata. A ...