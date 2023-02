Vasco Rossi | «Quando andai a Sanremo | Romina Power mi guardò come fossi l’ultimo degli umani»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Domani «Vita spericolata» compie 40 anni.la cantò per la prima volta al Festival diil 3 febbraio 1983. Ne parla a La Stampa. «Era una canzone nata dalla sbornia di ottimismo probabilmente ingenuoAnni Ottanta, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo o almeno il sistema che metteva al centro la merce, il profitto, il consumismo, la pubblicità, invece che l’uomo. Con la sconfitta dei Settanta e il delirio delle Brigate Rosse, s’era infranto tutto. Ma poi: chi non vuole una vita spericolata a 30 anni? Una vita piena di avventura… È una delle canzoni più fraintese della storia dell’tà, è un inno alla vita vissuta spericolatamente, nel senso di intensamente. È venuta fuori dalla mia anima, avevo alle spalle già anni di canzoni e vita sui ...

Domani "Vita spericolata" compie 40 anni. Il 3 febbraio 1983, un giovedì,sul palco dell'Ariston intonò per la prima volta l'inno a un futuro movimentato, più amico delle notti insonni che non del posto fisso, con il quale mirava a conquistare attenzione dai ...Solieri è un chitarrista di fama internazionale, conosciuto in Italia soprattutto per aver accompagnatoper oltre trent'anni. Dopo aver svolto un "provino" mentre viaggiavano in treno, ...

