Varane dice basta | Non vestirò più la maglia della nazionale francese

(Di giovedì 2 febbraio 2023) AGI - Il difensore centraleFrancia, Raphael, vincitoreCoppa del Mondo nel 2018 e secondo classificato lo scorso anno, ha annunciato il suo ritiro dal calcio inter. "Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che era il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio inter", ha scritto, 29 anni, in un post su Instagram. Il difensore del Manchester United ha debuttato in Francia nel 2013. Era fra i predestinati per il ruolo di capitano dopo il ritiro di Hugo Lloris il mese scorso. Visualizza questo post su Instagram ...

Il difensore del Manchester United saluta il calcio internazionale: 'Questo è il momento giusto per ...Ogni volta che ho indossato questa speciale maglia blu ho provato un immenso orgoglio', ha dichiarato. La decisione di mettere fine alla sua carriera in Francia lascia Kylian Mbappe in pole ...

Varane dice basta: "Non vestirò più la maglia della nazionale ... AGI - Agenzia Italia

Francia, Varane dice addio alla nazionale a soli 29 anni QUOTIDIANO NAZIONALE

Francia, Varane dice addio alla Nazionale ItaSportPress

Bologna: il mistero di Eva Lappi nella casa della gioia. "Dà speranza ... il Resto del Carlino

Omicidio Varani, l'ex fidanzata ricorda Luca: "Se avessi saputo avrei ... RomaToday

Raphael Varane, difensore francese che in carriera ha vinto tutto, potrebbe interrompere qui i suoi successi con la Francia. Il difensore del Manchester United, destinato a diventare il prossimo capit ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...