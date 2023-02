Vanoni | «Per Milano non sono niente Da morta daranno il mio nome a una via | non mi interessa»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista Ornella. Racconta di essere nata «ricca e annoiata». «Stavo spesso nella mia stanza. Pensavo a quei fratelli e sorelle che crescono insieme e si tirano le cuscinate: forse è nata allora la mia malinconia». Il gioco preferito dellaera la campana. «Campana, sul marciapiede sotto casa. Ma i miei non volevano che giocassi con i figli della portinaia». Racconta i suoi genitori. «Due persone borghesi, con un padre che ho amato molto, perché mi faceva tenerezza: c’era in lui qualcosa che non andava, poi ho capito che era depresso». Il rapporto con Giorgio Strehler, sposato. «Una cosa che faceva disperare i miei: la borghesia ha sempre visto il teatro come qualcosa di peccaminoso. Il parrucchiere mi diceva: “Non fare questo ai tuoi genitori”». Gli amici?: «Passano gli anni e ti accorgi ...

L'artista: «La mia Milano non mi riconosce nulla. Marracash mi parlava tanto di Elodie». Amici e amori: «In ospedale solo in tre sono venuti a trovarmi. Per Gino Paoli la mia sofferenza più grande»