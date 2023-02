Valorant | Nuova IN-GAME CAPSULE annunciata

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Riots ha rivelato la VCT LOCK//IN, una collezione in edizione limitata che celebra uno dei più importanti tornei nella storia esportiva di. Il 50% del ricavato netto della collezione sarà condiviso direttamente con le 30 squadre partner del VCT che parteciperanno al torneo LOCK//IN di San Paolo alla fine di questo mese. La collezione include un’esclusiva arma da mischia, la Misericórdia, disponibile in quattro diverse varianti che rappresentano le regioni America, Pacifico, EMEA, oltre a una variante rossa dedicata alChampions Tour. Inoltre, ecco anche card a tema territoriale e un nuovissimo spray con il tormentone “VAMOS!”. LaVCT LOCK//IN sarà disponibile dall’8 febbraio al 7 marzo e gli articoli non torneranno nel negozio o nel Night Market. Le ...

" L'introduzione della Challengers dici ha permesso di chiudere il cerchio e determinare ... In attesa di scoprire tutte le novità in programma per laedizione, vi ricordiamo che il ...

Sembra che il progetto VALORANT Mobile non stia procedendo esattamente ai ritmi previsti, stando alle dichiarazioni dell'Executive Producer del progetto.Giunto al suo terzo appuntamento nazionale, l’edizione 2023 del Circuito Tormenta è in partenza. Tutti i dettagli saranno svelati il 5 febbraio in una livestream dedicata. - Leggi tutto l'articolo su ...