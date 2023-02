Valentina Fradegrada | tutina rossa mezza trasparente | sotto si vede qualcosa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha sfoggiato il suo nuovo look con tanto di lingerie bollente. Il risultato è stato a dir poco incredibile.è una delle influencer più belle di Instagram. La sua bizzarra e amorosa relazione con Kevin “Prince” Boateng ègli occhi di tutti, e chiunque la apprezza tanto per questo motivo. InstagramSi parla infatti di un tratto che molti non pensavano potesse appartenerle. La sua genuinità convince a tal punto dal preferire gli scatti di coppia a quelli personali. Anche se buona parte del suo pubblico ovviamente non la pensa così. Il suo fisico fuori da ogni logica riceve giornalmente consensi su consensi. E questo va ben oltre ogni più rosea aspettativa. Del resto il bacino di utenza che la segue parla in maniera chiara. Quasi 4 milioni di persone ...