Usuelli | Cospito teme altri 41 Bis percepiscano trattato favore per lui

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Lui è focalizzato sulla battaglia per un 41 bis più umano, tanto è che ci teneva a specificare che ha paura che glidetenuti possano pensare che riceva trattamenti diin quanto noto, ...

Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di Più Europa Micheleche ieri ha incontrato nel carcere di Opera il detenuto al 41 bis Alfredo, in sciopero della fame ...Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di Più Europa, Michele, a proposito del colloquio avuto ieri nel carcere di Opera con il detenuto al 41 bis Alfredo, in ...

Voglio vivere: lo sfogo dal carcere di Cospito al consigliere ... Fanpage.it

Alfredo Cospito al radicale Usuelli durante una visita: “Voglio vivere Il Fatto Quotidiano

Cospito parla a un consigliere regionale lombardo: «Io voglio vivere» Open

Caso Cospito: al Carlino una telefonata annuncia un attentato a Bologna - Cospito, la Procura di Torino inoltra al ministro il parere sul 41 bis - Cospito, la Procura di Torino inoltra al ministro il parere sul 41 bis RaiNews

“A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito ... Forze Italiane

Milano, 2 feb. (askanews) - 'Abbiamo parlato in piedi per mezz'ora, una sbarra ci divideva. Era vigile, reattivo e respira bene, è in grado ...Il consigliere lombardo dei Radicali Michele Usuelli ha incontrato l'anarchico nel carcere di Opera: "Ha paura che si pensi che riceva trattamenti di favore" ...