Usa | ucciso dalla polizia un ecoattivista che stava protestando contro l’abbattimento di una parte della foresta di Weelaunee | ad Atlanta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’attivista 26enne Manuel Esteban Paez Terán, detto ‘Tortuguita’ è statoil 25 gennaio da un colpo di pistola, durante un blitzper sgomberare ladi, il polmone verde di, in Georgia. Al momento le circostanze dell’omicidio non sono ancora state chiarite e l’agente responsabile non è stato identificato. Secondo gli esperti e la stampa internazionale, però si tratta di un gesto “senza precedenti” nella storia dell’attivismo ambientale negli Stati Uniti e segue una tendenza sempre più diffusa a criminalizzare e reprimere le proteste per il clima e la natura. Dal 2016 ad oggi infatti circa venti Stati hanno inasprito le sanzioni per le azioni di disobbedienza civile o hanno introdotto leggi sul ‘terrorismo interno’, con pene per gli ...