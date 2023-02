Usa | spariscono 3mila dollari per un cane malato | l’Fbi indaga sul repubblicano Santos

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un nuovo scandalo travolge il deputatoGeorge, su cuiha aperto un’inchiesta. Travolto da una serie di bugie raccontate sulla sua vita professionale e privata,si trova coinvolto in un’inchiesta in cui gli agenti hanno accertato il suo ruolo nella sparizione dida una raccolta fondi su GoFundMe, ideata da un veterano per far curare il suoSapphire. I fatti risalgono al 2016 quando il militare Richard Osthoff lanciò la petizione. All’epoca, il veterano entrò in contatto con Friends of Pets United, l’associazione guidata dasotto il nome di Anthony Devolver.aiutò Osthoff a raccogliere i soldi, ma una volta arrivati a...