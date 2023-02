Usa e India cercano una rinnovata partnership strategica totale

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Sono onorato di dare il benvenuto alla Casa Bianca al consigliereno per la Sicurezza nazionale Ajit Doval per lanciare la prossima pietra miliare nellaUsa-sulla tecnologiae sulla difesa”, ha twittato Jack Sullivan, omologo statunitense di Doval. “Insieme, forniremo risultati per la nostra gente e le nostre economie e continueremo a promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto”. Il messaggio è chiaro, il perimetro ampissimo: la sovrapposizione tra difesa e sicurezza, sviluppo tecnologico, prosperità e geopolitica è ciò che guida le dinamiche delle relazioni tra Washington e Nuova Delhi. Rapporto in cui il contenimento cinese è tema condiviso, ma non il collante esclusivo. Gli Stati Uniti riconoscono nell’un ruolo di potenza globale che ha enorme potenziale ...