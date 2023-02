Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 2 02 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tra domani e sabato si registreranno le nuove puntate die se la prima cosa che mi toccherà leggere sarà ancora ‘NESSUNA SCELTA’ io inizierò a bestemmiare per tutta casa con una voce stridula che la signora Carla in confronto sembrerà afona. L’ho detto, lo ribadisco, a me il trono di Federico Nicotera è piaciuto, trovo pure sia nato qualcosa di vero, e proprio per questo si è creata un’attenzione particolare che mancava da molti anni intorno al Trono classico, però poi arriva SEMPRE e ribadisco SEMPRE, questa fase in cui diventa un po’ tutta una farsa, in cui devi scovare con la lente di ingrandimento i momenti spontanei in mezzo ad un mare di cose che sono standardizzate e dettate da quel copione, più o meno tacito, che i tronisti assumono quando sono vicini alla scelta. E così se unaè favorevole ad una ...