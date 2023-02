"Una sede da 12mila euro al mese". Così Conte ha rottamato il "grillismo"

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Stop alle rendicontazioni e alle restituzioni, sì alladi lusso in centro a Roma per il partito: ecco il nuovo M5S di

10.05 Anarchici:"A Bologna ci sarà attentato"telefonata anonima allabolognese del Resto del Carlino ha annunciato un attentato per il caso Cospito. La chiamata martedì mattina. Un uomo, dalla voce giovane e leggero accento bolognese, ...telefonata anonima, pervenuta alladi Bologna del quotidiano "Il Resto del Carlino", ha annunciato un attentato in città in relazione al caso Cospito . Lo ha segnalato lo stesso quotidiano. ...

Torre del Greco, la Pro Loco chiede una sede: polemiche con l ... Videonola

"Una sede da 12mila euro al mese". Così Conte ha rottamato il ... ilGiornale.it

Cinque auto date alle fiamme in una sede Telecom a Roma. All'esterno la scritta "No al 41 bis" RaiNews

Farmacia, la nuova sede divide ancora: è scontro in aula La Provincia di Cremona e Crema

La vendita della sede Ater sotto la lente dell'Anticorruzione RomaToday

Sciopero e assemblea dei lavoratori per chiedere il reintegro della collega licenziata dopo 20 anni per "soppressione della mansione" ...Stop alle rendicontazioni e alle restituzioni, sì alla sede di lusso in centro a Roma per il partito: ecco il nuovo M5S di Conte ...