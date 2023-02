Una follia | ma cosa dice? | piddina Malpezzi demolita da Specchia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) È un Pd irritato quello che deve fare i conti con le proprie contraddizioni sul caso Cospito e il 41 bis. Lo dimostra Simonain onda su La7 durante la puntata di giovedì 2 febbraio de L'Aria Che Tira. Myrta Merlino infatti legge i tweet di appello degli esponenti dem affinché venga "revocato" il carcere duro per Alfredo Cospito. Cinguettii vecchi solo di qualche settimana, ma che laha ben pensato di dimenticare. Non lo ha fatto Francescoperò. "Noi siamo fermi sul fatto che l'articolo 41 bis rimanga, non abbiamo mai detto che venisse tolto. Il Pd lo vuole e chiede che venga applicato nella maniera giusta",la senatrice dem. Parole che non trovano d'accordo la firma di Libero: "Non è vero. È paradossale, neghiamo anche la realtà. Mentre parlava lascorrevano ...