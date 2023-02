Un museo che riceve tantissime opere dello stesso artista si mette nei guai?

Per questo abbiamo, anche quest'anno, messo a disposizione le sale delper tenere le lezioni'. Il merletto a tombolo è un pizzo fatto a manoviene fatto in varie regioni d'Italia. Il pizzo ...Sarà l'occasione per visitare anche le sale superiori delnegli ultimi due anni sono state chiuse al pubblico. Nel frattempo si è provveduto a integrare la collezione con altre opere, ...

Museo dei bambini e delle bambine, il progetto Comune di Bologna

A Bologna nasce il Museo dei bambini e delle bambine, un nuovo strategico luogo della cultura dedicato ai più piccoli Tecnica della Scuola

Il progetto per il Museo dei bambini di Bologna Artribune

Mattoncini al Museo. Che successo! Il Nuovo Torrazzo

Pesaro, tris di musei all’ex Tribunale Centropagina

Domenica alle ore 18, il Museo del Falegname Tino Sana di Almenno San Bartolomeo si trasformerà in una sala concerto in occasione dell’appuntamento con la musica classica di «Note al Museo. In cornici ...RECANATI - Presentato nell’Aula Magna del Comune di Recanati il nuovo film che in questi giorni verrà girato a Recanati dal titolo “In-finiti” diretto dal ...