Un grave attentato a Bologna Il terrore della telefonata anonima

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sale ancora di più la tensione attorno al caso Cospito. L'ultimo episodio in ordine di tempo è unagiunta nelle scorse ore alla portineriasede del quotidiano "Il Resto del Carlino" di. E indagini sono in corso sulla chiamatalegata al caso Cospito arrivata alla portineria di. Come riporta "Qn" la «chiamata è arrivata alla portineria del Carlino dialle 8,05 di martedì», riportando il contenuto: "Aci sarà unin relazione ai fatti di Cospito". Neppure un minuto, lasi chiude alle 8,06. La voce è di un uomo giovane, sulla trentina, senza accento o con una leggera cadenza bolognese». «La Digos è subito intervenuta in via ...