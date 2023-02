Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev | “Mosca pianifica grande offensiva”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lastando unain concomitanza con il primo anniversario della guerra inil 24 febbraio, secondo il ministro della difesa del Paese, Oleksii Reznikov. Parlando ai media francesi, Reznikov ha avvertito che lafarà appello a uncontingente di truppe mobilitate, vicino alle 500mila unità, dunque molto più numeroso rispetto ai 300mila militari mobilitati nel settembre dello scorso anno. “Non sottovalutiamo il nostro nemico”, ha detto Reznikov. “Ufficialmente hanno annunciato 300mila soldati, ma quando vediamo le truppe alle frontiere, secondo le nostre valutazioni il numero è molto più alto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

