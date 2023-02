Ultime Notizie Roma del 02-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di un incontro a Bologna Alfredo cospito invitava gli anarchici a fare un salto di qualità nel azione distruttiva non più conto le strutture ma contro gli uomini perché il vento della paura cambi posizione ha ricordato ieri il Sottosegretario alla giustizia Andrea delmastro in chitarra in corso l’ennesima Silvia per parlare dell’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni contro il regime del 41 bis in cui è detenuto in questo contesto di rinnovata attenzione martedì mattina la portineria della sede del Carlino via Mattei arrivata una telefonata anonima a Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi al compito ha detto alla detto l’ignoto telefonista voce giovane maschile senza accenti con una lieve cadenza bolognese l’età di ...