Ultime Notizie Roma del 02-02-2023 ore 17 | 10

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sul caso che ospita un’apertura a Chi colpisce che non c’è differenza tra Sassari opera al momento per i suoi bisogni ha riferito il consigliere regionale Lombardo di più Europa radicali Michele usuelli che glieli avresti dato il carcere Milanese dov’è recluso al raduno biscotti l’anarchico è stato recentemente trasferita da Sassari al centro di assistenza integrata del carcere Milanese a Bologna ci sarà un grave attentato in redazione fatti e questo Intanto il testo della chiamata non è arrivata a martedì 31 gennaio alla portineria del Resto del Carlino di Bologna la dico se è intervenuta subito in via Mattei per ascoltare l’ha detto che ha preso la chiamata che adesso Sono in corso le indagini per risalire al luogo da cui è partita ieri sempre Carlino è ...