Ultime Notizie Roma del 02-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Alfredo cospito è in discrete condizioni di salute sta in piedi e respira bene lo ha confermato il consigliere regionale Lombardo di più roba radicali Michele usuelli che ha visitato il carcere di Opera Milano l’anarchico condanna all’ergastolo detenuto in regime di 41 bis e abbiamo parlato in piedi per mezz’ora una sbarra ci divideva era vigile reattivo E respirava bene in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati ha detto José Torniamo a parlare di Qatar gay che arriva il via libera della primaria di lavoro camera la revoca delle unità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che secondo gli inquirenti potrebbero essere coinvolti nello scandalo presenti in aula l’eurodeputato belga Tarabella il voto per entrambe le revoche avvenuto per ...