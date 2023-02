Ultime Notizie Roma del 02-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora non viene ritrovata l’ascolto da Francesco Vitale è atteso per oggi della Procura Generale di Torino sulla richiesta di revoca del 41 bis su poi toccherà il Ministro della Giustizia Carlo Nordio scegliere la riserva sciogliere la riserva mentre Alfredo cospito nel centro clinico del cervignanese di Opera dove assistito ad ora e dove va avanti con lo sciopero della fame confida a chi è andato a trovarlo di voler vivere ma anche di non sentirsela di condannare gli attacchi anarchici che stanno invocando il clima in Italia è uno dovrebbe già arrivare nelle prossime ore ma più realisticamente non prima di venerdì la decisione del guardasigilli sulla condizione carceraria del ideologo della fai con cui da 105 giorni in corso in braccio di ferro sul carcere duro Toninelli ministro che lascia intendere di non voler arretrare perché ha ...