Ultime Notizie Roma del 02-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 2 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale in studio in Russia le persone competenti si occupano di attuare ma non decidono loro garantiscono il funzionamento della macchina statale più si sale nella gerarchia più si trovano gli incompetenti promossi in casa servilismo lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera Boris bondarev che si è dimesso Maggio dal Ministero degli Esteri Russo mentre lavorava la missione presso l’ONU a Ginevra precisando che se Putin perderà la guerra in Ucraina tutto il regime Russo potrà crollare Putin e si concentra su un unico obiettivo combattere finché potrà dichiarare Vittoria mobilitato tutte le capacità del paese su questo unico obiettivo Dunque è possibile escludere che la Russia alla fine prevalga l’occidente non dovrebbe sottovalutarla se Stati Uniti d’Europa non forniscono sostegno più ...