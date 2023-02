Ultime Notizie – ‘Ndrangheta | latitante dal 2006 arrestato in Francia | accusato di duplice omicidio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) E’ statoa Sant’Etienne, in, Edgardo Greco, che erada oltre 16 anni ossia dal 10 ottobre, quando si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip distrettuale di Catanzaro, nell’ambito del maxi processo “Missing” che ricostruiva alcuni dei fatti di sangue che hanno caratterizzato, nei primi anni ’90, il cruento scontro tra il clan “Pino-Sena” e il clan “Perna – Pranno”. Nei confronti di Greco è stata data esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla procura generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, il 16 maggio 2014, in relazione all’ordine di carcerazione del 4 aprile 2014, per l’esecuzione della pena dell’ergastolo in relazione aldi Stefano e Giuseppe Bartolomeo, avvenuto a Cosenza il ...