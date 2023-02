Ultime Notizie – Matera | operaio grave dopo incidente in cantiere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’uomo, 51 anni, è rimasto gravemente ferito durante le fasi di smontaggio di una gru che era stata installata per la costruzione di una villetta a Policoro. La prognosi è riservata Un operaio pugliese di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto a Policoro, in provincia di, durante le fasi di smontaggio di una gru che era stata installata per la costruzione di una villetta. L’è avvenuto nella zona del lido, sono in corso accertamenti della Polizia di Stato e degli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza dove è stato ricoverato e sottoposto alle cure necessarie. La prognosi è riservata. Sulla dinamica dell’servono ancora approfondimenti. Era in atto lo smontaggio di una gru, l’operaio ...