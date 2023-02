Ultime Notizie – Leonardo | inaugurato Centro di Simulazione Operazioni Aeronavali della Guardia di Finanza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ladihaoggi il suodidipresso la base aerea di Pratica di Mare (Roma), nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di. Il nuovo, il cui sviluppo è stato avviato alla fine del 2020 dall’Azienda sulla base delle specifiche del Corpo, avvalendosi delle più avanzate e innovative tecnologie nel campo, ha come obiettivo l’addestramento degli equipaggi addetti alle missionidispiega che il nuovo, unico in Europa con tali caratteristiche, integra in uno stesso ...