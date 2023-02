Ultime Notizie – Cospito | consigliere Usuelli gli fa visita in carcere | “E’ vigile e lucido”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alfredo, il detenuto anarchico al 41 bis in sciopero della fame “sta in piedi, è, reattivo, respira bene, è in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati. Quindi la carenza di cibo non gli fa perdere la lucidità mentale”. A riferirlo, a margine della presentazione dei candidati radicali alle Regionali della Lombardia, Micheleregionale lombardo di Più Europa/Radicali, candidato con la lista civica di Majorino, che ieri ha fattoa Opera a. “Abbiamo parlato una mezzoretta. Sono rimasto piacevolmente stupito del fatto che avesse voglia di parlare con un dirigente politico, non lo davo per scontato. Mi sono presentato, ho provato a rappresentare la mia storia e chi sono e ha voluto volentieri ...