Ultime Notizie – Bollette gas | a gennaio -34 | 2% Spesa annua 1 769 euro a famiglia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In deciso calo la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di2023 e per i consumi dello stesso mese, per latipo in tutela si registra una diminuzione del 34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022. Lo rende noto Arera in un comunicato. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (Cmemm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre, il prezzo della materia prima gas ...