Ultime Notizie – Bce | da aumento tassi stangata sui mutui | ecco di quanto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Una! Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo deidi 50 punti percentuali corrisponde, nel caso di un pieno trasferimento sull’Euribor, ad undella rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, pari a 36 euro al mese. Una mazzata annua pari a 432 euro”. Lo afferma il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, in una nota. “Un rincaro che, nel caso di piano di ammortamento alla francese, vale per chi ha sottoscritto da poco il contratto e ha ancora una quota di interessi molto alta, ma che ovviamente cala man mano che il mutuo si avvicina alla fine e si paga quasi soltanto la quota capitale” conclude Dona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione