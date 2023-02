Udinese | Thauvin si presenta | “Contento di essere qui | ho sentito la fiducia della società”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Florian, arrivato all’proprio nell’ultimo giorno di calciomercato, è statoto dal club. “Ringrazio lae il diretto per avermi fatto venire qui. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo e l’è un club bellissimo. Sono, i primi giorni sono andati benissimo – ha detto il francese, per poi aggiungere – Ho scelto l’perché hola. Voglio mettermi a disposizionesquadra e lavorare duramente. Fisicamente sto bene, ma ho bisogno di qualche giorno di lavoro per dare il massimo. Il mio obiettivo? Voglio ripagare la squadrae vincere tante ...

