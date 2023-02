Ucraina | Zelensky sull’entrata in Ue | «Meritiamo negoziati di adesione già da quest’anno» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Il nostro Paese devastato dalla guerra, merita di iniziare idiall’Ue già». Così il presidente ucraino Volodymyrnel suomessaggio serale alla nazione. Un’affermazione che arriva in una giornata importante per il dialogo tra Kiev e Bruxelles: poche ore fa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incontrato il presidente per ribadire il suo sostegno all’e discutere dell’del Paese alla casa comune europea. Nella giornata di domani 3 febbraio, si terrà a Kiev anche il vertice Ue-con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel riguardo agli ultimi sviluppi del conflitto. «Solo insieme un’forte e un’Unione europea forte possono proteggere la ...