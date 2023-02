Ucraina | Unicef | aiuti per 350mila rifugiati in Polonia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'sta distribuendoper l'igiene, kit di primo soccorso e attrezzature mediche salvavita per oltre 350.000inscappati dalla guerra in. L'Ufficio dell'per ...

L'Unicef ha inoltre consegnato un'ambulanza a Rzeszów al Centro medico di transito.

Fornito materiale scolastico a 360.000 bambini. Attualmente l’Unicef sta distribuendo 10 mila kit di primo soccorso, 4 mila kit per l’igiene pubblica e 80 mila kit per l’igiene familiare. Il programma ...L'Unicef sta distribuendo aiuti per l'igiene, kit di primo soccorso e attrezzature mediche salvavita per oltre 350.000 rifugiati in Polonia scappati dalla guerra in Ucraina. (ANSA) ...