Ucraina-Russia | Putin | “Guerra non finirà con invio tank”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Coloro che credono di vincere sul campo di battaglia sembrano non capire che adesso unacon lasarebbe completamente differente da allora. Non siamo noi ad aver inviato i nostri carri armati alle loro frontiere. Ma abbiamo un modo di rispondere e noncon l’uso di carri armati. Tutti devono capirlo”. Così il presidente russo Vladimirarrivato a Volgograd, per un giorno tornata Stalingrado, il nome imposto alla città da Stalin nel 1925. Nome che fu mantenuto fino al 1961, per celebrare la resa dei tedeschi alla fine della battaglia durata dall’agosto del 1942 al febbraio del 1943 e costata la vita a due milioni di persone. La sconfitta della Sesta armata del Reich fu il primo passo verso la vittoria delle forze alleate due anni dopo, la Vittoria nella Grande ...