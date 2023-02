Ucraina-Russia | Kiev | “Mosca pianifica grande offensiva”

...orientale di Kramatorsk. Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 20 sono state ferite, ha detto la polizia regionale. Le autorità locali inizialmente hanno affermato che la...Leggi anchechiede F - 16 e Biden dice no: scenario può cambiare, Zakharova: "Parole Macron su jet a Kiev sono assurde": "Ricompense per chi cattura o distrugge tank ...

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: raid russo su Kramatorsk, missile colpisce un condominio. Zelensky ... la Repubblica

La terza fase della guerra in Ucraina: cosa succederà Today.it

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1 febbraio Sky Tg24

Kiev: oltre 150 attacchi russi a Bakhmut in un giorno RaiNews

Ucraina, ultime notizie. Usa inviano razzi a lungo raggio: ira di Mosca. A Bakhmut «rovina totale» Il Sole 24 ORE

Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, includeranno per la prima volta razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili Atacms. Il ...Il 2022 è stato segnato dalla pandemia di COVID-19, dalle numerose catastrofi climatiche e dall’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Questa offensiva ha scatenato una grave crisi ...