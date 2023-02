Ucraina | missili russi su zona residenziale di Kramatorsk causano tre morti Zelensky | “Puniremo i responsabili | non meritano pietà”

2023 - 02 - 02 07:50:41russi su Kramatorsk: due morti Le truppe russe hanno bombardato in serata Kramatorsk nel ... L'Ue vola a Kiev per il vertice con l', Zelensky va avanti per l'...Ma adesso Gerusalemme ha compiuto un rapido dietrofront bombardando, in appoggio all', una fabbrica iraniana per la produzione die droni. Questa almeno la versione del Wall Street ...

Ucraina, gli Usa invieranno i missili Glsdb. Mosca: 'Rischio escalation' - Europa Agenzia ANSA

Ucraina, Usa invieranno missili a lungo raggio. Kiev: Putin prepara massima escalation - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

In Ucraina si continua a morire. Macron promette nuovi missili Il Manifesto

Missili a lungo raggio in Ucraina, esplode la rabbia russa: a Bakhmut uccidono tutti Il Tempo

Kiev, 2 feb. (Adnkronos) - Un missile russo ha distrutto un condominio e ne ha danneggiato altri sette nella città ucraina orientale di Kramatorsk, uccidendo almeno tre persone e ferendone 20. Lo ha r ...La guerra in Ucraina giunge al 344esimo giorno. Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari, che includeranno per la prima volta i razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili ...