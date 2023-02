Ucraina | Lavrov | ' Occidente vuole soluzione finale alla questione russa' - Esteri - quotidiano net

...i nuovi sistemi d'arma l'Occidente fornirà all'anche militari, perché è impossibile per gli ucraini addestrarsi per il loro uso in due o tre mesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri...: 'Sono per la pace' leggi anche, per Kiev Mosca prepara una maxi escalation il 24 febbraio Sempre durante l'intervista, il ministro degli Esteri russo ha dichiarato di essere 'per la ...

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Raid russo su Kramatorsk, missile colpisce condominio. la Repubblica

Ucraina: Lavrov, da Blinken messaggio a 'fermarci e andarcene' - LaPresse LAPRESSE

Ucraina, ultime notizie. Kiev: nuovo raid a Kramatorsk, colpito reparto pediatrico Il Sole 24 ORE

Quindici commissari europei arrivati a Kiev. Lavrov: 'L'Occidente vuole neutralizzarci da decenni' TGLA7

La guerra in Ucraina giunge al 344esimo giorno. Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari, che includeranno per la prima volta i razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili ...Partiamo dal fatto che abbiamo tutto il necessario per risolvere l'operazione militare speciale e porre fine a quella guerra che l'Occidente ha iniziato attraverso il regime ucraino già dopo ...