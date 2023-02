Ucraina | attacco a condominio di Kramatorsk | 3 morti | forse persone sotto le macerie

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Kiev, 2 feb. (Adnkronos) - Un missile russo ha distrutto une ne ha danneggiato altri sette nella cittàorientale di, uccidendo almeno tree ferendone 20. Lo ha reso noto la polizia regionale, secondo cui Mosca, nel suonotturno, avrebbe impiegato un missile tattico Iskander-K. “Almeno otto condomini sono stati danneggiati. Uno di loro è stato completamente distrutto", ha detto la polizia in un post su Facebook. "Potrebbero essercile". Almeno 44sono state uccise il mese scorso quando un missile russo ha colpito unnella città orientale di Dnipro.

Unmissilistico russo su un edificio residenziale di Kramatorsk ha ucciso almeno tre persone e ... ha denunciato il capo dell'amministrazione militaredella regione di Donetsk Pavlo ...

Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, includeranno per la prima volta razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili Atacms. Il ...L'attacco, secondo il governatore della regione ucraina di Donetsk, ha causato almeno 2 morti e sette feriti. Almeno due persone sono morte dopo che ...