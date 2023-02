Uccide la sosia per inscenare la propria morte | orrore in Germania

In un primo tempo si è pensato a un disaccordo profondo di Shahraban con i genitori: per fuggire da loro, per fingersi morta e crearsi una vita nuova, avrebbe deciso di uccidere la suaKhadija. ...Una giovane donna tedesco - irachena, Shahraban K, estetista di Monaco, avrebbe ucciso una sua, Khadidja O., una blogger di origine algerina residente nello Stato del Baden - Wurttemberg. dopo averla cercata sui social media e contattata via Instagram, per inscenare così la propria morte ...

Stessa età, stessi capelli corvini, lisci, stesse labbra carnose, stessi occhi tagliati, nerissimi, stesso trucco, stesse espressioni - almeno sulle foto dell'account Instagram - ...