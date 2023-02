Tuttosport – Inter | estate a caccia di difensori | tutti i nomi

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 2023-02-02 15:14:00 Arrivano conferme da: MILANO – Skriniar il primo luglio andrà al Psg e Darmian, l’eroe di coppa, rinnoverà fino al 2024 (con opzione 2025). Due certezze in una difesa che potrebbe essere rivoluzionata la prossima. Già, perché tolto Bastoni, il cui contratto fino al 2024 vero comunque presto ridiscusso per essere prolungato e ritoccato nell’ingaggio,gli altri elementi che fanno parte del reparto arretrato della squadra di Inzaghi – De Vrij, D’Ambrosio e Acerbi (prestito) sono in scadenza a giugno. L’ha già fatto una proposta di rinnovo al centrale olandese, mettendo sul piatto un ingaggio simile a quello attuale (4 milioni circa). L’olandese sta ragionando: sulla bilancia la voglia a 31 anni (li compirà domenica) di provare una nuova esperienza (lo cercano in patria, ...