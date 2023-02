Tutti pazzi per le ricette delle crêpes salate | dolci o senza burro

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) OriginiMorbide, sottili, dorate e soprattutto gustosissime. Chi non va matto per letipicamente associati alla cultura gastronomica francese, ma famosi praticamente in tutto il mondo, in Francia hanno anche una giornata dedicata, il 2 febbraio, che coincide con la Candelora, festa della purificazione della Vergine Maria e la presentazione di Gesù al Tempio che cade a 40 giorni di distanza dal Natale. In memoria di questo evento, a partire dal V secolo, fu organizzata una processione annuale, nel corso della quale si accendevano dei ceri benedetti. Secondo la leggenda – come riporta il sito Explore France – in occasione di una di queste processioni è nata la tradizione di mangiare leil 2 febbraio. Per incoraggiare e ricompensare i numerosi pellegrini giunti a Roma ...