(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Non. E non c'entrano le accuse ingiuste, le menzogne nei miei confronti o l'essere stato trattato come un criminale. Ho vinto a livello processuale eppure mi sento uno sconfitto perché ...

... sottolinea che l'usostaminali nelle terapie è vietato da una direttiva europea che le equipara ai medicinali "mettendo tutto nelle manimultinazionali. Contro la lobby farmaceutica è ......del denaro in vista del maxi - concorsone che puntualmente subiva un ritardo per viarestrizioni da Covid. Ma quanto sarebbe riuscito a intascare, in tutto La somma stimata per la...

Truffa delle staminali: Andolina, assolto ma non sono felice - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Palermo, frode e spese gonfiate: imprenditori indagati NOMI Livesicilia.it

Truffa delle staminali: Andolina, assolto ma non sono felice Giornale di Brescia

Attenzione: nuovi tentativi di truffa tramite false e-mail Agenzia delle Entrate-Riscossione

Truffa delle staminali: Andolina, assolto ma non sono felice Euronews Italiano

Nell’era della digitalizzazione le truffe si sono evolute e sono sempre più sofisticate, insidiose e frequenti: da oggi, però, Confconsumatori ha attivato un nuovo canale, interamente online, per info ...Con riferimento alla prevenzione delle truffe agli anziani, è stato ricordato: di non lasciare gli anziani soli ed avvisarli dei rischi in cui possono incorrere se aprono la porta a persone ...